«التنمية الصناعية»: انضام 1300 شركة لمنظومة الاقتصاد الرسمي خلال الـ4 أشهر الأخيرة

أكد المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الأخيرة كممثلة لوزارة الصناعة تهتم بتنمية القطاع الصناعى التي تراعي البيئة والمناخ، من خلال عدة محاور تشريعية وإجرائية وبيئية وتنفيذية، حيث حرصت على تشجيع المستثمرين للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي مما سيساعد على مراعاة البعد البيئي والمناخي، حيث تحولت خلال الشهور الأربعة الماضية 1300شركة للقطاع الرسمي.

وأشاد عبد الكريم، خلال كلمته بمنتدي الاستثمار البيئي والمناخي، بالتعاون البناء مع وزارة البيئة خاصة في الشق الإجرائي، الذي ساهم في تسريع وتيرة الحصول على التراخيص وإجراء دارسات تقييم الأثر البيئي والصادر الملاحظات وحلولها، مشيرا إلى التطلع لإنشاء مناطق صناعية خضراء في مصر.

وتابع إنه تم إنشاء وحدة ترشيد الطاقة بالهيئة، والتوسع في المجمعات الصناعية المجهزة لتصل إلى 17 مجمعا في مصر، إلى جانب اتباع نهج الاقتصاد الدوار، وتخصيص مجمعات لتدوير المخلفات الناتجة بالمناطق الصناعية كخطوة على طريق التحول الأخضر.

وكان قد أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي، بالعاصمة الإدارية، أمس.