التنمية الصناعية: الهيئة لا تتربح من المجمعات الصناعية

أكد اللواء حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية ، أن الهيئة لا تتربح من المجمعات الصناعية، متابعا:” مش عاملين المجمعات بيزنس مع المواطنين، احنا اللى يهمنا المواطنين مستثمرين ومصنعين ودعم الصناعة الوطنية وهذا توجه عام للدولة.

وأضاف عنان، خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، الذى يزور مدينة الغردقة حاليا للوقوف على حجم التحديات التى تواجه المصنعين بالمجمع الصناعى، أن المجمع يقع مجمع صناعات الغردقة بالطريق الدائري على مساحة 40 فدانا تقريبا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويضم 18 هنجرا تبدأ بمساحة 3 آلاف متر مسطح، وتصل حتى 231 مترا مربعا.

وأكد حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية ، إنه تم انشاء مجمع الصناعات بمدينة الغردقة بالمرافق، ولكن يُفترض أن لكل وحدة سيكون لها نشاط معين ومن هنا تختلف الاحتياجات للمياه ، خاصة وأنه عند التنفيذ يتم وضع الحد الأدنى للاستخدام لأن لكل نشاط طبيعة غير الأخرى، وفى هذه الحالة يتم تقديم طلب للحصول على كميات أكبر حسب طبيعة الاستخدام والنشاط، وكذلك الكهرباء وفقا لطبيعة وقدرة التحمل.

وتابع عنان، ، فيما يخص التعديلات الإدارية، الوحدة يتم تنفيذها بشكل مهيأ لجميع الأنشطة، ولكن هناك من يريد أن يدخل بعض التعديلات ومن هنا تدخلت الهيئة للحفاظ على الشكل العام وفى نفس الوقت لعد تأثير هذه الأعمال على الوحدات المجاورة أو الوحدة نفسها”.

واستكمل عنان:” ومن هنا تدخلت الهيئة بوضع تصميمات معينة الهدف منها فر المقام الأول الحفاظ على آمن وسلامة الوحدات والشكل العام حتى لا يكون هناك عشوائية فى تنفيذ هذه الأعمال الإدارية ولم نُلزم المواطن بتنفيذ هذه التصميمات بمادة معينة ولكن الأهم مراعاة التصميم بدقة، إضافة لتلبية الاحتياجات”.

وأكد عنان، أنه فى إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتقديم مزيد من التيسيرات والتسهيلات والحوافز للمصنعين والمستثمرين تم منح المتعثرين عن دفع القيمة الايجارية بالوحدات الصناعية بالمجمع الصناعى 6 شهور ووفقا لتوجيهات وزيرة الصناعة تم منحهم ثلاثة أشهر أخرى لتصبح 9 شهور.