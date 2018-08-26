التنمية الصناعية: التشغيل الفعلى لميكنة خدمات الهيئة خلال شهر ونصف

أحمد اللاهونىقال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستبدأ التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين "تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى - الدفع الإلكترونى" خلال شهر ونصف.يشار إلى أن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد

أحمد اللاهونى

قال مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستبدأ التشغيل الفعلى لمشروع ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين “تراخيص الأراضى – رخص البناء – رخص التشغيل والسجل الصناعى – الدفع الإلكترونى” خلال شهر ونصف.

يشار إلى أن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد أعلن عن بدء التشغيل التجريبى لمشروع ميكنة خدمات الهيئة خلال شهر مايو الماضى.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”المال”، إن مشروع الميكنة فى مراحله الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيحقق الكثير من الشفافية، وسينجز الوقت لطرفى العملية، بما يتمشى مع إستراتيجية وزارة الصناعة لعام 2020.

ويشمل مشروع ميكنة هيئة التنمية الصناعية الربط الإلكترونى لجميع فروعها المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وعددها 22 لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على الصناع.