التنمية الصناعية : اجتماع مع الطيران المدنى لحل مشاكل إصدار تراخيص المصانع

قال محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة ستجتمع يوم الأحد المقبل مع مسئولى هيئة العمليات بالقوات المسلحة وسلطة الطيران المدنى لإنهاء إجراءات تراخيص بناء المصانع والحل على جميع مشاكل المستثمرين.

وأضاف الزلاط، خلال اجتماعه مع اتحاد المستثمرين اليوم، أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية في مدة أقصاها 20 يوم عمل وتكليف الهيئة بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والبيئة والأمن الصناعي وذلك نيابة عن المستثمر، فقد صدر القرار الوزارى بتشكيل لجنة اشتراطات منح تراخيص المنشات الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للقانون 15 لعام 2017.

وأوضح أن اللجنة تواصل أعمالها لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء على الوجه الأكمل لاختزال الإجراءات والخروج بحلول مثلى للتيسير على المستثمرين، لاسيما وان تشكيلها يضم ممثل عن اتحاد الصناعات باللجنة، فضلا عن ضم اللجنة لنخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات الحماية المدنية والأمن الصناعي والسلامة المهنية والبيئة والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء المعنى بإصدار أكواد الحماية المدنية وذلك بما يضمن تحقيق اللجنة لأهدافها.

وأشار إلى التنسيق مع مركز بحوث الإسكان والبناء لتصنيف الاشتراطات الجوهرية وغير الجوهرية للحماية المدنية للتيسير على المستثمر وعدم تعطيل إصدار التراخيص له، مؤكدا انه جار تحديد قائمة اشتراطات ومتطلبات الحماية المدنية تكون ثابتة وواضحة للمستثمر.

وذكر انه تيسيرًا على المستثمر فقد اشتمل قرار رئيس الوزراء على قيام المستثمر بتوقيع إقرار بالمسئولية التامة عن عمل المصنع وفقا للاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة على ان تتولى الجهات المعنية إجراء المعاينات اللازمة بعد الانتهاء من إقامة المصنع توفيرا لوقت المستثمر وعدم تعطيل الإنتاج.