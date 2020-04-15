«التنمية السياحية» تطالب أصحاب منتجعات السخنة بمنع التجمعات خلال أعياد شم النسيم (مستند)

طالبت هيئة التنمية السياحية عبر مديرها بمنطقة خليج السويس، المهندس محمد حسن، كل المنتجعات والقرى السياحية بمنطقة العين السخنة التابعة لمحافظة السويس بالالتزام بتعليمات الهيئة المتعلقة بمنع التجمعات داخل القرى خلال أعياد شم النسيم.

وطالب مدير منطقة خليج السويس بالتنمية السياحية أصحاب القرى والمنتجعات في خطاب حصلت المال على نسخة منه، بغلق جميع الشواطئ وحمامات السباحة وإلغاء كل أشكال التجمعات داخل القرى والحفلات والكافيتريات والمطاعم ومنع أي أنشطة بحرية تتعلق بتسيير المراكب واليخوت الخاصة.

وحذر المخالفين للتعليمات بتعرضهم للمساءلة القانونية حال عدم تنفيذ التعليمات.

يأتي خطاب التنمية السياحية استجابة لقرار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بغلق الشواطئ ومطالبة الهيئة بمتابعة تنفيذ القرارات لمنع التجمعات خلال أعياد الربيع تحسبًا لتفشي فيروس كورونا.