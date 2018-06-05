التنمية السياحية تستأنف طرح أراضيها فى أغسطس

أحمد عاشور:







تستأنف هيئة التنمية السياحية طرح أراض فى أغسطس المقبل بعد توقف استمر أكثر من عام، لأسباب كان أخرها التوافق مع ضوابط خريطة تنمية أراضى مصر، بموجب القرار الجمهورى 26 لسنة 2018 .







وألزم القرار جهات الولاية على أراضى الدولة بمخرجات مخطط التنمية العمرانية لعام 2052، وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .







وبموجبه يُحظر على جهات الولاية طرح أراض دون وجود مخطط مبدئى، يحدد الأنشطة والمواقع، وفرص العمل المتوقعة للمشاريع وتكلفتها الاستثمارية، مع الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.







وقال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية لـ«المال»، إن الاشتراطات الجديدة تستهدف وقف عشوائية الطرح، والتركيز على القطاعات التى تخدم خطط الدولة الإستراتيجية، والقطاعات التى تقود التنمية المستدامة.







ويكتسب طرح هيئة التنمية السياحية الجديد أهمية خاصة بعد إعلان عدة شركات سياحية رغبتها فى إقامة مشاريع، بينها شركة أوراسكوم للتنمية التى قالت إنها تبحث عن قطعة أرض كبيرة فى الساحل الشمالى.







وتمتلك «التنمية السياحية» 67 مليون متر مربع جاهزة للطرح منذ سبتمبر2017، عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد، لكنها التزمت بتجميد عمليات الطرح لحين الانتهاء من خريطة أراضى مصر .







وكان أخر طرح للهيئة فى مايو2017، لنحو103 قطع فى الساحل الشمالى، والبحر الأحمر، ورأس سدر، والعين السخنة، وخليج العقبة.







وأظهر تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، أن الهيئة أصدرت أوامر تخصيص 37 مشروعا خلال العامين 2016/2017 و2017/2018، بإجمالى 7 ملايين متر مربع، وتصل التكاليف التقديرية لتلك المشروعات إلى نحو3.1 مليار جنيه.



