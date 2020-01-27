«التنمية السياحية» تجهز هضبة الطود وساحل بحيرة قارون للطرح على المستثمرين

سراج الدين سعد: جدول زمنى حتى نهاية ديسمبر المقبل.. والبرنامج يشمل أراض لإقامة فنادق بالبحر الأحمر

تستعد هيئة التنمية السياحية للإعلان عن أول طرح أراضى لها منذ 3 سنوات بعد توافقها مع اشتراطات قرار رئيس الجمهورية 26 لسنة 2018 الخاص بخريطة تنمية أراضى مصر.

وقال رئيسها التنفيذى سراج الدين سعد إن برنامج الطروحات قصير الأجل، ويمتد حتى 31 ديسمبر 2020، ويشمل طرح هضبة الطود فى محافظة الأقصر، و6.5 مليون متر مربع بساحل بحيرة قارون فى الفيوم، ومناطق متفرقة فى البحر الأحمر.

وأوضح أن مشروعى الأقصر والفيوم عبارة عن تنمية متكاملة تشمل إقامة فنادق ووحدات إسكان سياحى ومشروعات خدمية، وفى البحر الأحمر عبارة عن إضافة طاقة فندقية بمرسى علم.

وأشار إلى أنه جارى تسعير أراض خطة الطرح تمهيداً لدعوة المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية ألزم جهات الولاية على أراضى الدولة بمخرجات مخطط التنمية العمرانية لعام 2052 واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبموجبه يحظر عليها طرح أراض دون وجود مخطط مبدئى يحدد الأنشطة والمواقع، وفرص العمل المتوقعة وتكلفتها الاستثمارية، مع الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

وتستهدف الاشتراطات الجديدة وقف عشوائية الطرح والتركيز على القطاعات التى تخدم خطط الدولة الاستراتيجية والتى تقود التنمية المستدامة.

وتمتلك «التنمية السياحية» 67 مليون متر مربع جاهزة للطرح منذ سبتمبر2017، عقب إقرار قانون الاستثمار الجديد لكنها التزمت بتجميد عمليات الطرح لحين الانتهاء من خريطة أراضى مصر .

وشهد مايو 2017 أخر طرح للهيئة شمل نحو 103 قطع فى الساحل الشمالى والبحر الأحمر ورأس سدر والعين السخنة وخليج العقبة.