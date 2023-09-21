«التنمية الرئيسية» تسلم «رولينج بلس» أراضي مصنع الإطارات خلال شهر

كشف المهندس عبد الناصر رفاعي العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية – في تصريح مقتضب لـ”المال” – أن شركته ستسلم شركة رولينج بلس للصناعات الكيميائية أراضي مصنع الإطارات خلال شهر، لتبدأ فيما الأعمال الإنشائية وفقاً لخطتها.

ووقعت أمس “رولينج بلس” لتصنيع الإطارات اتفاقية مع ” التنمية الرئيسة” لإقامة مصنع على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف المشروع إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل، بطاقة إنتاجية 7 ملايين إطار سنوياً عند تشغيل مراحل المشروع بالكامل، وفقا لبيان أصدره مجلس الوزراء بمناسبة التوقيع.

ويُنفذ المشروع على 3 مراحل إنتاجية الأولى: تتضمن تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع، إلى جانب خطوط الإنتاج الخاصة بإطارات السيارات، بطاقة 2.5 مليون إطار سنويًا، تتراوح التكلفة الاستثمارية لهذه المرحلة من 400 إلى 450 مليون يورو، يستهدف إنتاجها السوق المحلية بنسبة 50%، وتشمل الثانية إضافة إطارات النقل الخفيف لإنتاج 3,5 مليون إطار سنوياً توفر نسبة 40% منها للسوق المحلية، بينما تشمل المرحلة الأخيرة: إنتاج 7 ملايين من إطارات النقل الثقيل.