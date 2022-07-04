«التنمية الحضرية» يفاوض عدة بنوك لاقتراض 53 مليار جنيه

يتفاوض صندوق التنمية الحضرية -تطوير العشوائيات سابقاً- للحصول على قرض بقيمة 53 مليار جنيه من عدة بنوك محلية، بهدف استكمال مشروعاته التابعة.

قال خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن قيمة القرض تبلغ 53 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الصندوق مازال فى مرحلة التفاوض.

يذكر أنه قد تم تغيير اسم صندوق تطوير المناطق العشوائية إلى «التنمية الحضرية»، وذلك منذ عامين تقريباً.

صديق: نستهدف بناء 107 آلاف وحدة سكنية فى 13 محافظة بخلاف القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط

ويستهدف الصندوق خلال العام المالى الجارى تنفيذ مشروعاته بأنحاء الجمهورية، وأبرزها تطوير عواصم المحافظات، الذى يتضمن تنفيذ وبناء 107 آلاف وحدة سكنية، تتوزع فى 13 محافظة، بحسب صديق.

وتابع صديق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»: نعتزم أيضاً استكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط، والتى تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل منهما 6 مليارات جنيه.

وأكد متابعة منظمة اليونسكو لأعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية، إذ سيتم إنشاء كيان مؤسسى يختص بهذه المنطقة لتيسير عملية اتخاذ القرارات ومتابعة الأعمال لضمان استدامتها وحمايتها من التدهور.

وأنشئ صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للقرار جمهورى رقم 305 لسنة 2008.

ويهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحى وكهرباء؛ ويباشر اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.

ويعمل الصندوق مع عدة كيانات وهيئات دولية منها المفوصية الأوروبية، ومنظمة اليونيسيف، وهيئة بلان، من خلال شراكات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير المناطق العشوائية لتصبح ملائمة للعيش فيها.

يشار إلى أن الصندوق خصص 10 مليارات جنيه خلال العام المالى 2021/2020 لاستكمال تنفيذ باقى مشروعات المناطق غير الآمنة، بخلاف بدء تنفيذ المشروعات للمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات.

ووفقاً لصديق، مر الصندوق بمرحلتين، الأولى من 2008 إلى 2014 تم خلالها صرف 652 مليون جنيه للتطوير، والثانية من 2014 إلى 2020 وصُرف خلالها أكثر من 28 مليارًا، مشيرًا إلى أن تلك الفجوة توضح اهتمام الصندوق بقضية تطوير العشوائيات.

ومنذ أسابيع نشرت «المال» خبرا يتضمن موافقة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على عدة موازنات مستهدفة لجهات تنموية خلال العام المالى المقبل، أبرزها صندوق التنمية الحضرية، والذى أقرّت موازنته الإجمالية بقيمة 10 مليارات و65 مليونًا و375 ألف جنيه.

واطلعت «المال» على تفاصيل الموازنة، التى شملت تقديرات الخطة الاستثمارية للصندوق للعام المالى الجديد بقيمة 10 مليارات و41 مليونًا و192 ألف جنيه.