«التنمية الثقافية» يستقبل زواره بـ1200 عنوان في معرض القاهرة للكتاب

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية ، في فعاليات الدورة الـ51 لـ معرض القاهرة للكتاب ، والذي افتتح اليوم الأربعا 22 يناير وحتي 4 فبراير، بأرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، والذى تنظمه “الهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال جناح العرض الرئيسى بصالة 3، بالإضافة إلى جناح لبيع إصدارات الصندوق وإصدارات المجلس الأعلي للثقافة بصالة 1 جناح B3 .

بلغ عدد الإصدارات بجناحي البيع والعرض لـ صندوق التنمية الثقافية 1100 عنوان، من إصدارات “المشروع القومي للترجمة“، و”مشروع النشر” بالمجلس الأعلي للثقافة بالاضافة الى مطبوعات قطاع الصندوق بنسبة خصم 30 %.

جناح البيع في معرض القاهرة للكتاب يضم هذا العام عدد من العناوين الجديدة الهامة منها: “دور الموالى الفرس فى إزدهار الحضارة الاسلامية”، “تطور اللغة”، “قضايا الشعر والشعراء”، ” مختار فنان ثورة 1919″، “مكتوب بماء الورد”، “الثقافات الشعبية فى افريقيا”.

بالاضافة الى الاصدارات الاكثر مبيعاً فى الاعوام الماضية، ومنها: “مصر فى الأساطير العربية”، “فلسفة التأويل”، “أيقونات المتحف القبطى”، “دليل التطريز السيناوى”، “الرد على باتريشيا كراون وكتابها تجارة مكة وظهور الاسلام”، بالإضافة إلى كتاب “الشارع الاعظم” باللغتين العربية والانجليزية ومجلد بأعمال الفنان منير كنعان .