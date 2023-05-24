التنمية الإفريقي: الغاز والاتصالات ترفع نمو الناتج المحلي لمصر لـ6.6% في 2021/ 2022

ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى ما يقدر بنحو 6.6٪ في العام المالي 2021/ 2022 مدفوعًا باستخراجات الغاز ، وقطاعات الاتصالات ، والزراعة ، والبناء، حسبما أفاد البنك الافريقي للتنمية في تقرير أصدره منذ قليل.

أضاف البنك أن قطاع التصنيع كان أداؤه أقل من إمكاناته، مشيًرا إلى أنه من ناحية الطلب كان النمو مدفوعًا باستهلاك الأسرة واستثمارها.

يأتي ذك فيما انخفض معدل العجز المالي من 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020/ 2021 إلى ما يقدر بنحو 5.8٪ في 2021/ 2022، مع فائض أولي قدره 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك أن إجمالي الإنفاق ارتفع، ولكن تم تعويضه من خلال زيادة بنسبة 15٪ في عائدات ضريبة القيمة المضافة، و 40٪ في الإيرادات من ضرائب الممتلكات خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي السابق عليه2020/ 2021.

وأشار إلى انخفاض معدل الدين العام بشكل طفيف من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021 إلى ما يقدر بنحو 89.6٪ في2021/ 2022 بسبب انخفاض عجز الميزانية.

وأطلق البنك الأفريقي للتتمية اليوم الأربعاء تقريره السنوي بخصوص آفاق الاقتصاد الأفريقي وتوقعات نمو الناتج المحلي لبلدان القارة السمراء.

ويأتي إطلاق التقرير في ضوء انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري.