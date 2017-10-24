التنمية الإسلامى يمنح تحيا مصر 60 ألف رأس ماشية‬

المال ـ خاص‬‎‫اتفقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع البنك الاسلامى للتنمية على دعم صندوق تحيا مصر بـ60 ألف رأس ماشية وجارى وضع ألية لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا وذات أولوية فى الصعيد.‬وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الد

المال ـ خاص‬

‎‫اتفقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مع البنك الاسلامى للتنمية على دعم صندوق تحيا مصر بـ60 ألف رأس ماشية وجارى وضع ألية لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا وذات أولوية فى الصعيد.‬

وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين ابراهيم، أمين صندوق تحيا مصر، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، وقد حضر الاجتماع اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لشؤون العشوائيات، لعرض تطورات مشروع حى الاسمرات‪.‬

وتم خلال الاجتماع عرض رؤية تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة لتسكين الأسمرات 1 و2، بطاقة استيعابية 10980 وحدة سكنية، والذى تضمن مختلف المراحل من الحصر وحتى التسكين ودفع قيمة تأمين السكن والتزام الجميع بسداده، وشمل التقرير إخلاء عدد من المناطق العشوائية فى عزبة العرب بحى غرب مدينة نصر، ومنطقة شمال الحرفيين بحى منشأة ناصر، وقلعة الكبش والموارى بحى السيدة زينب، ومنطقة عرب اليسار بحى الخليفة، وسطبل عنتر بشارع الهجانة، وحى دار السلام بالمنطقة الجنوبية، واستغلال هذه الأراضى لإعادة استخدامها فى أغراض مختلفة‪.‬

وبحث الاجتماع، تقريرا عن الموقف التنفيذى لمشروع الاسمرات 3، وأوضح محافظ القاهرة، أنهم يقومون بإجراءات من أجل اتمام مشروع الاسمرات 3 وفق الجدول الزمنى المحدد له‪.‬

وذكر محافظ القاهرة، أن هناك خطة لتسكين حى الاسمرات بشكل كامل بنهاية عام ‪2018‬، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى نسبة قيام السكان بسداد الايجار، موضحا أن حى الاسمرات 2 تتضمن عددا من المحلات التجارية للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب، وفى هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أهمية تحقيق الاستدامة فى الاسمرات، وعمل نسيج متكامل يدمج سكان المناطق العشوائية فى المجتمع، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم اجتماعيا وثقافيا، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة فى تطوير العشوائيات‪.‬

وناقشت اللجنة، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحى والرى الزراعى لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بحضور ممثلين عن وزارة الرى، والذى يدعمه الصندوق بمليار جنيه.