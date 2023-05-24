التنمية الأفريقي: اليوم الإعلان عن مشاريع اتفاقية الضمان البريطانية بقيمة 2 مليار دولار

تعقد وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ووزير شئون التنمية وأفريقيا البريطاني أندرو ميتشل، ونائبة رئيس البنك الأفريقي للتنمية باجابوليلي سوازي تشابالالا، مؤتمرا صحفيًا اليوم للإعلان عن دعم المشاريع الأولى في إطار اتفاقية الضمان البالغ قيمتها 2 مليار دولار التابعة للمملكة المتحدة.

وقال بيان صحفي صادر عن بنك التنمية الأفريقي إن تلك المشاريع تشمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مصر في الجبل الأصفر، التي تندرج في “إعادة تدوير المياه من أجل الزراعة”، والتي تعد واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف البنك أنه تمت هيكلة غرفة إدارة المعاملات السيادية بهدف زيادة التزامات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لتمويل المناخ بما يصل إلى 2 مليار دولار.

وتابع: ستسهم إدارة المعاملات السيادية اسهاما كبيرا في دعم البلدان الأفريقية للوفاء بمساهماتها المحددة وطنيا، وتم توقيع اتفاقية الضمان السيادي بين البنك والمملكة المتحدةفي مايو العام الماضي.

وسيُعقد المؤتمر الصحفي على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ.