«التنمية الأفريقى» يستهدف توفير 25.6 مليار جنيه تمويلات لمصر

يستهدف بنك التنمية الأفريقى ضخ تمويلات لصالح تنفيذ مشروعات بالسوق المحلية فى أعوام 2022 و2023 و2024 بقيمة 25.632 مليار جنيه (1.339 مليار دولار) وفق سعر صرف 19.13 دولار تقريبًا، حسبما كشفت بيانات ورقة الاستراتيجية القُطرية بين مصر والبنك للفترة من «2022 إلى 2026».

وقالت ورقة العمل الحكومى التى كشف عنها البنك على موقعه الإلكترونى، إن إجمالى العمليات المتوقع تنفيذها خلال العام الجارى تبلغ نحو 6.493 مليار جنيه، لصالح 7 مشروعات، هى المرحلة الثانية من الخط الملاحى لمشروع «البحر المتوسط – نهر النيل – بحيرة فيكتوريا»، بتمويل قدره 35.112 مليون جنيه، و5.016 مليون لتنمية منصة تمويل إلكتروني، و1.454 مليار لتوسعة ومعالجة محطة مياه الشرب والصرف الصحى المستدامة فى أبو رواش.

وأضافت أنه من المخطط تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تدوير المياه للزراعة بالجبل الأصفر بقيمة 1.504 مليار جنيه، إلى جانب برنامج دعم الموازنة بقطاع الكهرباء بنحو 1.755 مليار، وأيضًا توفير قرضين غير سياديين، الأول فى قطاع الأعمال الزراعية بقيمة 484.05 مليون جنيه، والآخر 1.254 مليار لصالح القطاع الصناعي.

وحسبما أفادت ورقة الاستراتيجية، يستهدف البنك الأفريقى تخصيص حوالى 10.105 مليار جنيه خلال العام المقبل لصالح تنفيذ 8 مشروعات محلية، الأول يتمثل فى مشروع مرفق الحمأة الخضراء المستدامة فى أبو رواش بقطاعات الزراعة والمياه والطاقة، المقرر أن تبلغ قيمة تمويله 1.454 مليار جنيه، و727.340 مليون لتوفير المياه من أجل التنمية الزراعية المستدامة.

كما يخطط البنك خلال 2023 لتوفير قرض بقيمة 3.511 مليار جنيه لمشروع السكك الحديدية بوادى حلفا فى أسوان، إضافة إلى 2.508 مليار لصالح إحدى مراحل برنامج الدعم الاقتصادى لمصر.

ومن المستهدف العام المقبل دعم مشروع دراسات جدوى إنشاء الميناء الأوسط «ميناء نيو ماكس»، وكذلك توفير لقاحات كورونا «لشركة فاكسيرا»، غير أن الاستراتيجية لم تحدد قيمة التمويل المقرر تخصيصه لهما.

وأكدت أنه سيتم توفير تمويلين غير سياديين خلال العام المقبل؛ الأول فى القطاع الصناعى بقيمة 1.331 مليار جنيه، والآخر فى مجال الأعمال الزراعية بنحو 571.839 مليون.

وأضافت الاستراتيجية أن إجمالى العمليات المتوقع تنفيذها فى 2024 ستسجل حوالى 9.046 مليار جنيه، لتمويل 6 مشروعات، الأول دعم التسريع الصناعى بنحو 1.254 مليار، والمرحلة الثانية من الصرف الصحى المتكامل بصعيد مصر بقيمة 1.444 مليار، و922.96 مليون للتحول المستدام من أجل المرونة الزراعية فى صعيد مصر، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 3.059 مليار جنيه.

وتابعت ورقة الاستراتيجية القطرية لمصر أنه من المستهدف تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى الإسماعيلية بقيمة 498.075 مليون جنيه، مضيفة أنه سيتم توفير قرض غير سيادى بمبلغ 1.881 مليار.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقى للتنمية وافق مؤخرًا على ورقة الاستراتيجية القطرية لمصر للفترة 2026-2022 التى تسترشد بأولويات خطة التنمية الوطنية للبلاد، المعروفة أيضا باسم رؤية مصر لعام 2030، وبرنامج العمل الحكومى للفترة 2027-2023 بهدف دعم جهود البلاد من أجل بناء اقتصاد تنافسى ومرن.