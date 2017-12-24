التنفيذى للمشروعات الصغيرة: 60 % من قروضنا للصعيد

أحمد صبرى:قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن الجهاز مول مشروعات تصل قيمتها 6 مليارات جنيه العام الماضي، 60 % منها موجهة لمحافظات الصعيد.وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج "كل يوم" على قناة onE أن هناك أكثر من 200 الف مشروع صغير تم دعمه عبر قروض من الجه

أحمد صبرى:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إن الجهاز مول مشروعات تصل قيمتها 6 مليارات جنيه العام الماضي، 60 % منها موجهة لمحافظات الصعيد.





وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج “كل يوم” على قناة onE أن هناك أكثر من 200 الف مشروع صغير تم دعمه عبر قروض من الجهاز، مشيرة الى ان انخفاض قيمة التمويلات ترجع الى انخفاض كمية المنح والقروض الأجنبية والتى يعتمد عليها الجهاز بشكل رئيسي.

وتابعت أن محافظة البحيرة استحوذت على 215 مليون جنيه من اجمالى القروض الممنوحة لمشروعات الجمهوية، مؤكدة أن الجهاز سيعمل على زيادة نشاطه خلال الفترة المقبلة.