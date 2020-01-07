استثمار

«التنظيم والإدارة» يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان

لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لمدة 3 سنوات.
أحمد عاشور 11:27 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20 11:27 ص, الثلاثاء, 7 يناير 20

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وقع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان اليوم بروتوكولا لتوثيق أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وذلك لمدة 3 سنوات.

وأكد الشيخ أن البروتوكول يهدف إلي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات عمل الوزارة والجهاز بهدف رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية.

وقال إن البروتوكول يتضمن دعم التعاون المشترك في عدة مجالات منها التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية وشئون الخدمة المدنية.

إلى جانب تبادل الأبحاث والدراسات والمشاريع والتجارب الإدارية المميزة والاحصائيات والنشرات والإصدارات وأدلة العمل ذات الصلة بالإدارة العامة والخدمة المدنية.

ومن جانبه، رحب وزير الخدمة المدنية بالوفد المصري برئاسة الدكتور صالح الشيخ

وأكد على حرص السلطنة على توطيد العلاقات والتواصل مع مصر باعتبارها الدولة الأكبر والأهم في المنطقة وبدون مصر لا وجود للعرب.

وأشاد بموقف مصر في الأزمات التى تمر بها المنطقة العربية وحرصها الدائم على اتخاذ موقف متزن يدعم لم شمل أشقائها العرب.

وأوضح أن توقيع البروتوكول يأتي إنطلاقا من العلاقات الأخوية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، وتعزيزا لمبدأ تبادل الزيارات لدعم سبل التعاون، كما يؤسس لشراكة مستمرة وتعاون دائم بين الجهاز والوزارة.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين في  تقييم الكفاءة وقواعد السلوك الوظيفي والاستثمار في الموارد البشرية والتخطيط الوظيفي وقياس عائد التدريب والتطوير الإداري والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في ذلك.

بالإضافة إلى التعاون في تطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وإدارة نظم المعلومات الإليكترونية إلي جانب  تصنيف وترتيب الوظائف ورسم الهياكل التنظمية وتحديد أهداف المؤسسات الرشيدة .

وعقد الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان جلسة مباحثات بين الجانبين عقب توقيع البروتوكول.

واستعرض فيها مجالات عمل الوزارة وأوجه التعاون التى يتطلع لتنفيذها مع الجانب المصرى، كما عرض الدكتور صالح الشيخ ايضا مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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