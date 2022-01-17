استثمار

«التنظيم والإدارة» يوافق على تنفيذ قرارات 96 مكلفا بمستشفيات جامعة القاهرة

تم إخطار وزارة المالية والجامعة
عصام عميرة 12:25 م, الأثنين, 17 يناير 22 12:25 م, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ،على تنفيذ قرارات تكليف عدد 91 فني تمريض، و 4 أخصائيين تمريض، وأخصائي علاج طبيعي بمستشفيات جامعة القاهرة، وتم إخطار وزارة المالية والجامعة بذلك.

التنظيم والإدارة

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، فى بيان اليوم، أن التكليف هو التعيين الإلزامي (الإجباري) لكل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

اقرأ أيضا  «كورونا» يؤجل خطة زيادة أسطول «العالمية للطيران»

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

ياسمين فؤاد تستقبل وزير الرياضة لمناقشة سبل التعاون في التحضير لمؤتمر المناخ COP27

عصام عميرة 12:22 م, الأثنين, 17 يناير 22

السفير الكورى: توفير قرض ميسر لمصر بقيمة مليار دولار

سمر السيد 8:47 ص, الأثنين, 17 يناير 22

«مصنع 45 الحربى» يُورِّد مليون عداد غاز مسبق الدفع لـ «إيجاس»

أحمد اللاهوني 7:14 ص, الأثنين, 17 يناير 22

وزارة السياحة: الآثار الإسلامية الموجودة بشارع الصليبة آمنة

دعاء محمود 10:00 م, الأحد, 16 يناير 22

وزارة السياحة والآثار تطلق برنامج «سفراء التدريب» لنقل الخبرات بين العاملين

دعاء محمود 9:47 م, الأحد, 16 يناير 22

تحويلة مرورية لإنشاء كباري القطار السريع بطريق الضبعة

مدحت إسماعيل 9:43 م, الأحد, 16 يناير 22