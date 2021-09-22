اقتصاد وأسواق

«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 50 موظفا بالجهاز المركزي للتعمير

طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
السيد فؤاد 2:31 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:31 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ “التسوية” لعدد 50 موظف بالجهاز المركزي للتعمير، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

كما يمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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بقلم السيد فؤاد

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