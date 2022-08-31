«التنظيم والإدارة» يواصل اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد رياض أطفال

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال)، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

ومن المقرر أن يستمر الجهاز في أعمال الامتحان التي بدأت يوم 28 أغسطس للمتقدمين من محافظة الجيزة حتى 27 سبتمبر المقبل، لاختبار 36 ألفا و235 متقدما، انطبقت عليهم الشروط من إجمالي عدد 45 ألفا و666 متقدما تقدموا بطلبات لخوض المسابقة على موقع بوبابة الوظائف الحكومية.

ويخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية، والتي تضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظف، والكفايات التكنولوجية والمعرفية، وتضم الحاسب الآلي والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.