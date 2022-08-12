«التنظيم والإدارة» ينفي ترشيحًا بتعيين مواطنتين بهيئة التأمين الاجتماعي «بالواسطة»

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حمَلة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بالواسطة” وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء،

مؤكدًا أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حمَلة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي “بالواسطة” وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية،

مشددًا على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقًا للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تحت رقم 3000 في 24 يوليو 2022، جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق،

والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة من حمَلة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

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