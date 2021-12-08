استثمار

«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التسوية لعدد 447 موظفا بجامعة المنصورة

قام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها
السيد فؤاد 11:09 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 11:09 ص, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ “التسوية” لعدد 447 موظفا بجامعة المنصورة “قسم التعليم”، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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من الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤهم في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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بقلم السيد فؤاد

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