استثمار

«التنظيم والإدارة» ينتهي من دراسة التسوية لعدد 503 موظفين بالهيئة القومية للبريد

وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها
عصام عميرة 1:56 م, الأحد, 17 أبريل 22 1:56 م, الأحد, 17 أبريل 22

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أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف إعلاميا بـ”التسوية لعدد 503 موظفين بالهيئة القومية للبريد”، وتم إخطار وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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وجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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