«التنظيم والإدارة» ينتهي من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بديوان عام محافظة بورسعيد والوفد المرافق، وذلك للإعلان عن انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، وتسليم مسئولي مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري بالمحافظة أجهزة لاب توب وسكانر،

وخلال كلمته، وجه محافظ بورسعيد الشكر لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على جهود تحديث الملف الوظيفي الذي يأتي تماشيا مع منظومة التحول الرقمي الذي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة حققت معدلات غير مسبوقة من التنمية والتطوير في كافة الاتجاهات وذلك تحت توجيهات القيادة السياسية لجعل بورسعيد قاطرة التنمية، متطرقا للحديث عن التطور الإداري بمحافظة بورسعيد، والذي أهلها للحصول على شهادة الأيزو ٩٠٠١، منوها أنه جرى تطوير ورفع كفاءة الديوان العام بالكامل وتزويده بأحدث النظم الإلكترونية، فضلا عن رفع كفاءة وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من خلال التدريب والتأهيل المستمر، متطرقا للحديث عن التنمية التي شهدتها محافظة بورسعيد في المجالات الصناعية والسياحية والخدمية والبنية التحتية.. وغيرها

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشروع يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقًا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المقدمة منه على قائمة أولوياته، ويولي اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين بمحافظة بورسعيد، و يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة، مستعرضا جهود الجهاز في عدد من الملفات المتعلقة بتطوير أسلوب العمل بما يحقق مناخ أفضل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وفي نهاية اللقاء، سلم محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عددا من أجهزة اللاب توب وسكانر للمسئولين عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الاداري.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والذي ينفذه الجهاز، حيث أنشأ الجهاز قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي، في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الإدراي للدولة.