استثمار

«التنظيم والإدارة» يقدم الدعم الفنى لمحافظة السويس لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيًا

تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا
أحمد عاشور 6:59 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19 6:59 م, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بتقديم الدعم الفني لمحافظة السويس تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.

وأرسل الجهاز وفدًا من إدارة المشروع إلى المحافظة؛ حيث التقى خالد سعداوي السكرتير العام المساعد ومدير عام التدريب والمسئول عن الموارد البشرية بديوان المحافظة إلى جانب المسئولين عن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في مديريات الخدمات بالمحافظة.

وتناول الاجتماع أهمية المشروع وتأثيره على سرعة ودقة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، وعرض الوفد لآلية العمل التى تتعلق بإدخال بيانات العاملين بالمديريات، مع إرفاق المستندات المطلوبة للتحديث، إلى جانب تدقيقها من جانب الجهاز، تمهيدا لنزول فرق العمل ميدانيا.

وحرص اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس علي لقاء وفد الجهاز، مؤكدا على توفير جميع أشكال الدعم لإنهاء تحديث ملفات الموظفين إلكترونيا بالمحافظة في أسرع وقت.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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