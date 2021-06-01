التنظيم والإدارة يستقبل وفدا عراقيا للاطلاع على تجربة مصر في الإصلاح الإداري



استقبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم، وفدا من مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالعراق الشقيق برئاسة محمود محمد عبد التميمي رئيس المجلس، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بالتعيين واختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة.



ورحب رئيس الجهاز بالوفد العراقي الشقيق، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.



ومن المقرر أن تشمل الزيارة التي تستمر 4 أيام عرضا تفصيليا من رئيس وقيادات الجهاز، حول آليات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما سيزور الوفد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تفقد أعمال تدريب الموظفين المرشحين المنتقلين للعاصمة الإدارية.



وويضم الوفد عددا من القيادات وهم ارام صباح عثمان مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية، فراس على محمد صادق مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، عباس رشدي عبدالحميد مدير مركز تقنيات المعلومات والاتصالات، أحمد حسن عبدالحسين مدير قسم إدارة الموارد البشرية، محمد ليث محمد فاضل مسئول شعبة المتابعة وتقييم الأداء، دكتور زياد صباح عابر استاذ مساعد، على جليل اسماعيل ملاحظ.