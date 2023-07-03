«التنظيم والإدارة» يستعين بالوزراء لنقل 1500 موظف ويدشن بوابة خاصه للمنتدبين

وافق رئيس مجلس الوزراء على نقل 1500 موظف بالجهاز الإداري للدولة بعد استكمال المدة القانونية لندبهم من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداره، مؤكدًا الانتهاء من إجراءات نقل 4000 موظف من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ولفت إلى انتهاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من إنشاء بوابة خاصة لشؤون المنتدبين من وإلى الجهاز الإداري للدوله، حيث يقوم الجهاز باستصدار موافقة مجلس الوزراء على إتمام إجراءات نقل المنتدبين وفقا لرغباتهم فى حالة تعنت جهات عملهم بحجةعدم توافر درجات خاليه، لافتًا إلى أن الدرجات الوظيفية ملك للدولة وليس لجهات عمل الموظف.

وأكد حصول موظفى الجهاز على صفة الضبطية القضائية، والتى سيتم تفعيلها 2025 بهدف تجويد الخدمات الحكومية.

وقال الشيخ خلال ندوه بعنوان الإصلاح الإدارى والإنتقال إلى العاصمه الإدارية، أقيمت ببورسعيد مساء امس، من خلال فعاليات احتفال صالون الصفوه الثقافى بثورة 30 يونيو.

أن الجهاز انتهى من إعادة هيكلة الوزارات قبل نقلها العاصمه الإدارية ،ويتضمن الهيكل الجديد لكل وزارة وحدات مستحدثه تتلاءم مع طبيعة التوجه للتحول الرقمي منها وحده للحوكمه والمراجعة الداخليه وأخرى للاعلام والاتصال السياسي ونظم المعلومات والتحول الرقمى والموارد البشرية.

وأضاف أن الجهاز بصدد تدشين برنامج المحالين للتقاعد باسم برنامج بداية جديده يستهدف تخطيط الموظف لحياة ما بعد إحالته للمعاش ومساعدته على استكمال عمله الاجتماعى والاندماج فى العمل غير الرسمي.