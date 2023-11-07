«التنظيم والإدارة» يتيح نتيجة امتحان مسابقتي وظائف بـ«الزراعة» و«الصحة»

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما قام الجهاز أيضا، وفق بيان اليوم، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة تعيين عدد من أخصائي وقاية من الإشعاعات المؤينة بالمستوى الوظيفي الثالث ج بموازنة وزارة الصحة والسكان.

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ ، كما يتيح الجهاز التظلم بدءا من غدا الموافق 8 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.