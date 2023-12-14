«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي بمسابقة وظائف أئمة بالأوقاف

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن موعد الاختبار الشفوي (المقابلة الشفوية) للمرشحين ممن اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل وظائف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني.

وذكر الجهاز في بيان قبل قليل، أنه يمكن للممتحنين الاستعلام عن موعدهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي :

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx?fbclid=IwAR0fnNlZxy92VRs8k74fMIuSf_mD9enQ4kEfgUzIxRlTI2tyh0u49-jtWiY

ومن المقرر أن تعقد المقابلة الشفوية للمتحنين في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 29 يناير المقبل وذلك بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بالعجوزة.