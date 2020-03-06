«التنظيم والإدارة» يقيم ألف موظف استعداد للانتقال للعاصمة الإدارية

قال صالح الشيخ إن الحكومة تولى أهمية بالغة لرفع كفاءة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام وللمنتقلين منهم إلى العاصمة الإدارية بشكل خاص

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من تقييم 1042 من موظفي الجهاز لتحديد الاحتياجات التدريبية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال صالح الشيخ إن الحكومة تولى أهمية بالغة لرفع كفاءة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام وللمنتقلين منهم إلى العاصمة الإدارية بشكل خاص، مع إعطاء أهمية خاصة لرفع كفاءة التعامل مع البرامج الأساسية بالحاسب الآلي وفقا لطبيعة عمل كل وحدة إدارية.

وأشار رئيس جهاظ التنظيم والادارة إلى أن الموظفين الأكفاء هم أساس أي عملية إصلاح إداري ومؤسسي.

وأضاف أنه لدى ” التنظيم والإدارة” قاعدة بيانات دقيقة بشأن إمكانيات موظفيه المهنية والمهارية إلى جانب احتياجاتهم التدريبية، وبناء عليها سيتم تحديد نوعية البرامج التدريبية التي ينبغي إلحاقهم بها.

وأشار رئيس جهاز التنظيم والادارة إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيا بدون أي تدخل بشري، ووفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف عامة أو تقييم احتياجاتهم التدريبية أو شغل عضويات أي مجالس.

كما تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة وتضم المنظومة عدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي.

وأعلن “الشيخ” عن تقييم أكثر من ألف موظف تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن التقييم يتم إلكترونيا.