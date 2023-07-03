«التنظيم والإدارة» تستعد لإطلاق «كميت» أول ربوت حكومي ذكى يوليو الجاري

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يوليو الجاري، لتدشين أول مساعد ٱلي ذكي للجهاز الإداري للدوله مدعوما بخاصية الذكاء الإصطناعي .

وقال الدكتور “صالح الشيخ” رئيس الجهاز ، إن الروبوت تم تسميته ،كيميت، أحد أسماء مصر القديمة ومعناها أرض الخير .

ولفت إلى أن الربوت مخلق إلكتروني بشكل كامل، وليس له نسخه شبيهة، ومن المزمع استخدامه لخدمة المواطنين كل أيام الأسبوع على مدار 24ساعه ؛ للرد على الاستفسارات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، ورفع كفاءة الأجهزة الإدارية وتعزيز مبدأ الشفافية.

ولفت “صالح” إلى أن كيميت أول تطبيق إلكتروني بالجهاز الإدارى للدولة، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف خلال ندوة نظمها صالون الصفوه الثقافي، مساء أمس، برئاسة لوسي مندور ببورسعيد تحت عنوان( الإصلاح الإداري والإنتقال إلى العاصمه الإدارية) أن الجهاز انتهى من نقل 9 آلاف موظف إلى العاصمة الإدارية دون أية عقبات ، كما تم حصر بيانات 3.5 مليون من العاملين بالحكومة وجار استكمال الباقى تمهيدا لعمل حساب شخصي لكل موظف يمكن من خلاله متابعة وتحديث ملفه الوظيفي، ويمكن من خلاله الحصول على كافة بياناته .

فعاليات ندوة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداره

وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداره ، ” أنا أكثر حظا ممن سبقوني فى إدارة ملف الإصلاح الإدارى للدوله” نظرا للدعم الكبير الذي أتلقاه من الحكومه والذي بدأ اولى خطواته عام 2014وتم إدارجه ضمن خطة الدوله للتنمية المستدامة عام 2015 لتحقيق كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية لافتا أن الإصلاح الٱدارى أهم اولويات الحكومه الحاليه ولم ينال هذا الإهتمام فى تاريخه .