التنظيم والإدارة عن مسابقة المعلمين: تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالمؤسسات الحكومية وفقا لأفضل المعايير العالمية

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه لكل جهود الإصلاح الإداري، وأهمها ضرورة تقييم المتقدمين لشغل وظائف بالمؤسسات الحكومية وفقا لأفضل المعايير العالمية، وهو ما ترجمه الجهاز في إنشاء واعتماد مركز تقييم القدرات والمسابقات، والذي مكن الجهاز من إعمال مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والعدالة في كافة مراحل عملية التقدم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بمركز مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز، بحضور الدكتور طارق شوقي.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اهتمامه ودعمه لكافة إجراءات الإصلاح الإداري، وتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، لتمكين الجهاز من إجراء المسابقة.

وقال الشيخ إن الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقديم يأتي في إطار منح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أن فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو القادم، يوفر عدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

وأشار إلى أن الجهاز سيجري المسابقة لكل محافظة على حدة، وسيقوم بمجرد الانتهاء من المحافظة بإرسال النتيجة إلى وزارة التربية والتعليم لإعمال شئونها، وسيوالي إرسال باقي المحافظات تباعا.

مسابقة المعلمين

ووجه رئيس الجهاز رسالة للمتقدمين، مفادها أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أم المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.. مؤكدا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.. ومحذرا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.

ووجه الشيخ الشكر لنواب البرلمان الذين خصصوا موظف بمراكز خدمة المواطنين التابعة لهم وجهاز حاسب آلي و”سكانر”، لمعاونة المتقدمين في المسابقات التي نظمها الجهاز مؤخرا.

وفي رده على سؤال بشأن محتوى الامتحان الإلكتروني، قال الشيخ إن الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.. موجها الشكر في هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات والاساتذة والخبراء الذين عاونوا الجهاز في تحديث بنوك الأسئلة لديه في كافة هذه المحاور.