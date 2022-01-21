استثمار

«التنظيم والإدارة»: التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة

ضمن منظومة الإصلاح الإداري للدولة
عصام عميرة 7:43 م, الجمعة, 21 يناير 22 7:43 م, الجمعة, 21 يناير 22

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أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة، ولكنه قد يؤثر على نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعا من أنواع العدالة والذي يرصد بشكل دقيق آداء الموظف والذي يحدد إلكترونيا.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان “الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات”، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وأوضح أن الجهاز بصدد إنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، للتدريب والتأهيل علي الوظائف ضمن ملف الإصلاح الإدارى للدولة.

وأضاف أن الجهاز يتعامل مع حالات الوفر في العمالة التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي، بإعادة التوزيع بما لا يضر بالموظف في أماكن أخرى تتطلب طبيعة عملها قوى بشرية أكثر.

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وأكد انه سيتم غدا استقبال وفد قادم من دولة ليبيا للاطلاع علي تجربة الجهاز والاستفادة من الخبرات المصرية في برامج الإصلاح الإدارى.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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