«التنظيم والإدارة»: استمرار امتحان المتقدمين فى مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بالأوقاف

يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف والذي يعقد في الفترة من 4 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز.

وفي إطار تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، يعلن الجهاز خلال شهر يناير المقبل عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب، و1000 وظيفة عامل بالوزارة وذلك للعام الثالث على التوالي.

ويهيب الجهاز بالسادة الباحثين عن فرصة عمل بالجهاز الإداري للدولة؛ متابعة بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز، والتي تعد الآلية الحكومية الوحيدة لنشر إعلانات التوظيف في الجهات الحكومية.