استثمار

«التنظيم والإدارة»: إنشاء مركز لتأهيل وتدريب وتقييم ذوي الاحتياجات الخاصة على أعلى مستوي

ضمن منظومة الإصلاح الإدارى في الدولة
عصام عميرة 7:56 م, الجمعة, 21 يناير 22 7:56 م, الجمعة, 21 يناير 22

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قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز يعمل على إنشاء مركز لتقييم القدرات والمسابقات خاص بذوي الإعاقة، موضحا أنه سيتم تنفيذ المركز على أعلى مستوي.

وتابع إن هناك لجنة مشكلة لاستلام هذا المركز برئاسة الدكتورة هبة هجرس رئيس المجلس القومي للإعاقة، والنائب خالد حنفي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لن يتأخر أبدًا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأكد أن المركز سيتم إدارته من قبل الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن جهود الإصلاح الإداري لموظفي الدولة والاهتمام ببرامج المسئولية المجتمعية.

جدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 منح الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة،امتيازات سواء في تخفيض ساعات العمل، أو جهة العمل ومقرها، أو الإجازات الاعتيادية وعدد أيامها وغيرها من المزايا الأخرى التي تضمنتها مواد القانون ولائحته التنفيذية.

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يشار إلى أن تلك الامتيازات أبرزها تخصيص 5% من مسابقات التعيينات في الحكومة، لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز على هامش ورشة العمل التي نظمها اليوم لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان” الإصلاح الإداري .. الرؤى والخطوات”، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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