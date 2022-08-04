التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام للمتقدمين لوظائف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 15 أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي – الذين توافرت فيهم شروط التقديم للمسابقة – للمتقدمين لشغل وظائف مهندسين في تخصصات مدني، ميكانيكا، عمارة، اتصالات وحاسب آلي، بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ .

وقال رئيس الجهاز، إنه تقدم للمسابقة 537 متقدما، انطبقت الشروط على 432 منهم، ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات الإلكترونية لهم يوم الاثنين 15 أغسطس، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأضاف، أنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص المرشح المتقدم لشغلها.