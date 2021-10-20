«التنظيم والإدارة» : تطبيق إلكتروني للرد على استفسارات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

تشكيل فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة، للرد على الاستفسارات

أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تطبيقا إلكترونيا،لترتيب الموظفين المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر، وتم إرسال الرابط وكلمة السر لجميع الموظفين المنتقلين، لملء الاستمارة المعدة لذلك.

ويتم ذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، بشأن تكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالموظفين النقولين للعمل بالعاصمة الإدارية.

كما تشمل الاستمارة الإلكترونية عدة أسئلة يجيب عليها الموظف بشأن رغبته في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للموظفين سواء في مشروع سكن مصر في مدينة بدر أو بالحي السكنى R3 بالعاصمة، أو بدل نقدي نظير انتقاله للعمل من العاصمة في إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية.

وقام الجهاز بتشكيل فريق عمل متخصص يعمل على مدار الساعة، للرد على الاستفسارات التي ترد من مسئول الاتصال بكل جهة، ويقوم بدوره بتلقى الاستفسارات من زملائه المرشحين للانتقال بشأن التطبيق.

وتم التنويه إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل حزمة برامج أساسية، تمنح لكل الموظفين المرشحين، وتزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات، والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية.

وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد “كارت” تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها.

كما تتضمن الخطة حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه.

كما تشملحزمة برامح التطبيقات تدريبا عمليا على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.

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