التنشيط السياحي: لم نستهدف قطر في حملاتنا الترويجية

دعاء محمودقال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الحملات الترويجية المخصصة للسوق العربي لم تشمل دولة قطر، مرجعاً ذلك لضعف الحركة السياحية الوافدة منها لمصر، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الدول العربية التي تأتي منها أعداد سياحية كبرى، مثل السعودية والإمارات.

دعاء محمود

قال أحمد شكري، رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الحملات الترويجية المخصصة للسوق العربي لم تشمل دولة قطر، مرجعاً ذلك لضعف الحركة السياحية الوافدة منها لمصر، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الدول العربية التي تأتي منها أعداد سياحية كبرى، مثل السعودية والإمارات.

وأضاف شكري لـ”المال”، أن الهيئة لم تخطط لإطلاق حملة دعائية مخصصة للسوق القطري، متوقعاً أن تحقق حملة الترويج المخصصة لشهر رمضان والتي تم إطلاقها في 6 دول عربية نتائج جيدة مع نهاية الشهر.

كانت وزارة السياحة، أعلنت عن إطلاق حملة ترويجية مطلع شهر رمضان، مستهدفة عدة دول عربية هى السعودية والإمارات، والكويت، والبحرين، ولبنان، والأردن، بهدف تشجيع العرب والأجانب المقيمين فى الدول الخليجية على زيارة مصر وقضاء رمضان والعيد وإجازات الصيف بها، واكتشاف المقاصد السياحية المصرية.

ووفقاً لاحصائيات وزارة السياحة سجلت أعداد السائحين القطريين الوافدين إلي مصر تراجع 8%، خلال شهر إبريل الماضي، بتوافد 2500 سائحاً، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

يشار إلى أن الخارجية المصرية، أعلنت فى بيان صادر عن الوزارة، فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.

ووفقًا لما جاء فى البيان، فقد جاء هذا القرار فى ظل إصرار الحكم القطرى على إتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

وتابع البيان: “تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة”.