«التنشيط السياحي» تستقبل الأفواج القادمة لميناء الإسكندرية بالورود

بالتزامن مع عودة السفن السياحية لميناء الإسكندرية بعد توقف دام عام ونصف

أكدت وزارة السياحة والآثار مشاركتها في استقبال وعودة السياحة البحرية إلى ميناء الإسكندرية، حيث استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية السائحين القادمين على متن عدد من السفن السياحية بالورود، كما تم توزيع أحدث المطويات الدعائية للمقاصد السياحية المصرية.

وحرص السائحون على زيارة قلعة قايتباي بالإسكندرية وشملت الزيارة جولة بصحن القلعة والأسوار والبرج الرئيسي، كما أبدوا إعجابهم بجمال وطبيعة الموقع الأثري وتسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بها.

واستقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الاثنين الماضي السفينة السياحية Blue Sapphire التي تتبع الخط الملاحي ANEX Selectum Blu قادمة من ميناء Antalya التركي، وتحمل علي متنها عدد 455 راكبا من مختلف الجنسيات، إضافة إلي 197 من أفراد الطاقم.

وتعد هذه الرحلة باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية، إذ إنه من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى، بواقع رحلة أسبوعياً، يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بكل من مدينتي الإسكندرية والقاهرة قبل التوجه إلي ميناء بورسعيد لإستكمال مسار السفينة.

تأتي هذه الحركة النشطة لاستعادة السياحة البحرية مكللة لجهود وزارة النقل في ظل توجيهات الفريق كامل الوزير – وزير النقل – واهتمام اللواء محمد الشريف ـ محافظ الإسكندرية ـ وتعليماته بتقديم كل الدعم والتسهيل ، وكذا العمل المستمر والناجح من قبل وزارة السياحة المصرية واهتمامهم البالغ بدعم الحركة السياحية كأحد أهم عناصر هيئة الميناء والاقتصاد القومي.

كان في استقبال السفينة السياحية Blue Sapphire عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد ـ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومحمد سعد ـ مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد ـ مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي ـ مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية ـ بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية حيث تم إعداد عرض فولكلوري لإحدى فرق الفنون الشعبية لدي استقبال السائحين الذين أبدوا سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال والعودة للتواجد بمصر والقدرة علي الاستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة.