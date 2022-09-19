«التنشيط السياحى» تطلق حملة ترويجية فى الأسواق العربية قبل رأس السنة

تعتزم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، إطلاق حملة دعائية مكثفة فى الأسواق العربية للترويج لبعض المقاصد وخصوصا مدينتى شرم الشيخ والغردقة قبل بدء احتفالات رأس السنة المقبلة.

وقال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الحملة تستهدف حث السائحين العرب على زيارة تلك المقاصد خلال فصل الشتاء وحضور احتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الدول الخليجية تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة مهتمة بمحورين فيما يخص السوق العربية، الأول : زيادة أعداد الوافدين إلى المقصد المصرى خلال الفترة المقبلة، والثانى : تكرار الزيارة، بمعنى قدوم السائح من 3 إلى 4 مرات بتوقيتات مختلفة فى العام، فعلى سبيل المثال يأتى إلى القاهرة خلال شهر رمضان، وفى الشتاء لمدينة شرم الشيخ، وخلال الصيف للساحل الشمالى وهكذا.

ولفت إلى أن السياحة العربية تستحوذ حاليًا على %20 من إجمالى الحركة التى تستقبلها مصر، منوها بأن هناك جهودا دعائية كبرى لزيادة أعداد الوافدين من هذه الأسواق.

كانت هيئة تنشيط السياحة، أطلقت خلال الفترة الماضية العديد من الحملات الترويجية منها «اليوم فى مصر ما بيخلصش» والتى شاركت فيها الفنانة دنيا سمير غانم، ومجموعة من مشاهير المدونين للترويج لموسم صيف 2022 فى السوق العربية.

وأشارت المؤشرات الأولية الصادرة عن الهيئة – بعد شهر من إطلاق الحملة – إلى نجاحها فى زيادة نسب البحث عن مصر كمقصد فى السوق العربية، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى، إذ زادت فى المملكة العربية السعودية بنحو %123 وفى الكويت بحوالى %182.

وأطلقت أيضاً الهيئة حملة «Follow the Sun» والتى فازت بأفضل إعلان سياحى لشهر مايو الماضى فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لما أعلنته منصة «Ad colony »العالمية، وهى إحدى كبرى شبكات الإعلان على تطبيقات المحمول.