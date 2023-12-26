التنسيق الحضاري: واجهنا تحديات لإعادة تطوير المناطق ذات القيمة التراثية والأثرية

قالت الدكتورة هايدي شلبي أستاذ الحفاظ العمراني ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن هناك تحديات واجهت الجهاز لإعادة تطوير المناطق ذات القيمة التراثية والأثرية، واستثمارها ثقافيا واقتصادياً واجتماعياً وسياحيًا ورفع العائد المادي لها.

واستعرضت شلبي خلال فعاليات مؤتمر تحت عنوان “مواقعنا الأثرية والثقافية ما بين التنمية والاستثمار”، نموذج تطوير القاهره الخديوية من حيث التجديد والتطوير ومراعاة الشروط التراثية للمنطقة بما يحقق عائد اقتصادي والتحديات التي تقف عقبة أمام المستثمرين في الخدمات الملحقة للمواقع الاثرية والثقافية.

ولفتت إلى نموذج العمارات التي تحولت لمراكز تجارية وثقافية بعد ترميمها وارجاعها للشكل الأصلي السابق لها مثل عمارة ” لي – فنواز ” وعمارة “جواد حسني” بجاردن سيتي وممر بهلر ومنطقة البورصة والشريفين وإعادة استخدامهم الثقافي مما رفع من قيمة المنطقة سياحيًا واقتصادياً.

وأشارت إلى قيام الجهاز بتطوير وترميم ميدان التحرير والمباني المطلة عليه وشارع طلعت حرب وقصر النيل وإعادة الصبغة التراثية للمنطقة بما فيها المحلات التجارية التي غيرت واجهاتها بما يتناسب مع الطابع العمراني والمعماري للمنطقة التراثية وتوحيد الواجهات بالألوان الترابية التي تتلائم مع المنطقة ذات القيمة المتفردة للقاهرة الخديوية.