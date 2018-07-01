«التموين»:2 مليار دولار استثمارات أوكرانية فى تخزين ونقل الحبوب عبر النيل

المصيلحي: استخدام تكنولوجيا حديثة فى التخزين والنقل والتداول بهدف تقليل الفاقد والهدر عشماوى: بدء التنفيذ يوليو الحالى.. واختيار أول موقعين قرب موانئ الإسكندرية ودمياط محمد مجدى استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن نتائج زيارة الوفد المصرى…

المصيلحي: استخدام تكنولوجيا حديثة فى التخزين والنقل والتداول بهدف تقليل الفاقد والهدر

عشماوى: بدء التنفيذ يوليو الحالى.. واختيار أول موقعين قرب موانئ الإسكندرية ودمياط

محمد مجدى

استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن نتائج زيارة الوفد المصرى لمدينة نيكولايف بأوكرانيا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2018 =، حيث قامت شركة نيبولون الاوكرانية بدعوة مجموعه منتقاة من الوزارات المعنية ( التموين والتجارة الداخلية، النقل، الرى ) لزيارة دولة أوكرانيا للاطلاع على التجربة الاوكرانية فى مجال الزراعة، تصنيع القطع البحرية والنهرية لنقل الحبوب بواسطة النهر وتفريغ الحبوب وتخزينها وتجارتها.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الاستفادة من تجربة أوكرانيا فى النقل النهرى ودعوة مستثمريها للمشاركة فى تطوير وتشغيل منظومة النقل النهرى بهدف رفع كفاءة المنظومة وتقليل الفاقد والهدر عند عمليات النقل والتداول والتخزين.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلا عن وزارة التموين خلال الزيارة، إنه تم الاتفاق مع الشركة على ضخ 2 مليار دولار إجمالى استثمارات مباشرة مقسمة إلى 4 مراحل خلال تبدأ مرحلتها الأولى خلال عامى 2018 – 2019، وذلك فى مجالات تخزين الحبوب فى صوامع نهرية ذات كفاءة عالية وسعه تخزينية أكبر، علاوة على امكانية تداول الحبوب ونقلها عبر وسائل “النقل متعدد الوسائط” واستخدام نهر النيل كإحدى القنوات والمسارات الفاعلة فى نقل الحبوب.

وأضاف عشماوى، أنه من المقرر زيارة وفد اوكرانى يضم قيادات الشركة خلال شهر يوليو الحالى لبدء إجراءات تأسيس “فرع لشركة أجنبية” شركة مساهمة طبقا لقانون الاستثمار 2017 من خلال الاتفاق مع بيت خبرة مصرى، علاوه على بدء عمليه توظيف خبراء مصريين من القطاعات المختلفة كوحدات إدارية للعمل بالشركة وتحديد الجهه الاستشارية التى تقوم بأعمال التصميمات للقطع النهريه من بارجات ودوافع بحريه وخلافه.

وتابع مساعد أول وزير التموين للاستثمار، أنه تم الاتفاق على اختيار موقعين قرب موانئ الاسكندرية ودمياط لبناء صوامع (بحريه / نهريه) لتخزين الحبوب كنواه لصوامع ( طرفيه ) على نهر النيل ، والإتفاق مع ترسانات قناة السويس (بورسعيد) والاسكندرية والمقاولون العرب للبدء فى تنفيذ البحرية / النهرية عقب الإنتهاء من التصميمات هذا وقد تم الإتفاق على تصنيع 20 بارج حموله 2000 طن كمرحله أولى ، علاوه على رفع كفاءه صومعه بولاق وزيادة قدرتها التخزينية وتحسين لوجيستياتها.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوفد المصرى قام بوضع خريطة على مستوى الجمهورية، موضحا بها أهم المناطق لشركات المطاحن والاعلاف بغرض اختيار مواقع تخزين صالحه لوجيستيا وفنيا لخدمة الشركة وأماكن تواجدها حاليا ومستقبلا.

وأشار عشماوى إلى أن الوفد قام خلال الزيارة المتفق عليها طبقا للدعوة الرسمية لمدينة نيكولايف بأوكرانيا بالاطلاع على قدرات الشركة فى أعمال الزراعة والتصنيع والنقل والتخزين والشحن والتفريغ والتجارة، حيث قام بعده زيارات لمواقع الشركة تضمنت المزارع ( حقول قمح، ذرة، شعير، فول صويا، عباد شمس )، ورش تصنيع القطع البحرية النهرية ( قاطرات بحرية ، دوافع نهرية ، مراكب ركاب ، مراكب ارشاد ، معدات شحن وتفريغ نهرية أو بحرية ) ، وصوامع نهرية ذات سعات تخزينية مختلفة ومواقع ذات انتشار جغرافى على مدار النهر بلغت 50 موقعا منها 12 على ضفاف النيل، وأهواسة نهرية بهدف مشاهدة أساليب فتح وإغلاق الاهوسة وعبور البارجات وكيفية التعامل، وأخيرا القيام برحله بحرية ونهرية ميدانية للتعرف على كيفية دفع وقطر البارجات عبر قطع بحرية بعد تحميلها بالحبوب من الموانى النهرية وإبحارها فى النهر ثم البحر وسبل نقل الحبوب من البارجات إلى السفن فى البحر المفتوح بواسطة قطع ومعدات بحرية عائمة من البارجات إلى مخازن السفن مباشرة وهى مستقرة فى عرض البحر.

واستقبل ميناء دمياط خلال شهر إبريل الماضى، وفدا من شركة نيبولون الأوكرانية المتخصصة فى إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب وذلك بغرض دراسة إمكانية الاستثمار فى نقل الحبوب وإقامة صوامع حديثة على ضفاف نهر النيل بالتنسيق مع هيئه النقل النهرى ووزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الرى، وتم اصطحابهم فى جولة ميدانية شاهدوا خلالها محطات تداول الحبوب والغلال والأماكن المطروحة للاستثمار.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة بالبنية الاساسية للميناء وبمنظومة النقل النهرى، وأوضح أن الشركة لديها الخبرات الكافية لإستنساخ التجربة الأوكرانية فى نقل الحبوب عن طريق الأنهار وتنفيذها فى ميناء دمياط.

يذكر أن شركة نيبولون تمتلك خبرة تزيد على 25 عامًا فى مجال إنتاج وتخزين ونقل وتصدير الحبوب، وقد صدرت الحبوب الى اكثر من 60 دولة، كما أنها عضو فى الاتحاد الدولى لتجارة الحبوب والأعلاف (جافتا) والاتحاد الدولى للمطاحن والاتحاد الأوكرانى للحبوب والاتحاد الزراعى الأوكرانى وهى أيضًا من عملاء البنك الأوروبى لإعاده الإعمار والتنمية وبنك الأستثمار الأوروبى، وتمتلك مختبرًا متطورًا فى فحص العينات من الحبوب.