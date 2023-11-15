التموين: 87 منفذا مشاركا بمبادرة تخفيض الأسعار فى الغربية

أكد محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وتعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتلبية احتياجات المواطنين كافة من خلال منفذها إضافة إلي القطاع القطاع الخاص.

وقال أبو هاشم خلال جوله علي منافذ صرف السلع التموينية في المحافظة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، إن مبادرة خفض أسعار السلع تشارك فيها 87 منفذاً في الغربية تتضمن 52 سلسلة تجارية.

وأضاف : بجانب 23 منفذاً تابعاً لإحياء المحافظة و12 معرضا سلعيا موزعة على 8 مراكز، مشيرا إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة 1.2 مليون بطاقة يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.

وأوضح أبو هاشم، أن المحافظة يوجد بها 77 مكتب تموين، و31 مركز خدمة مطور خاصة بإصدار بطاقات التموين التالفة والفاقد والفصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن إجمالي عدد منافذ صرف السلع التموينية يصل إلي 1800 منفذ على مستوي المحافظة، تتضمن 1429 بقال تموين، و360 فرع جمعيتى، بالإضافة إلي 11 فرعاً المجمعات الاستهلاكية بجانب عدد 56 فرعا للجمعيات التعاونية.

وقال إنه يتم توفير 3470 طن سكر، و 1672 طن زيت شهرياً على البطاقات التموينية، مؤكدا انتظام عمليات الصرف في جميع المنافذ التموينية.

ولفت إلى أنه يتم شن أكثر من 12 حملة يومياً علي المنافذ السلعية والمخابز للتأكد من توافر المنتجات بالأسعار المعلنة مع المتابعة المستمرة للتأكد من الجودة.