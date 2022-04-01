أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك توجيها رئاسيا لوزارة التموين، بزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية، موضحا أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

وأضاف عشماوي، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة و كذلك إقامة معارض “أهلا رمضان” فى كافة محافظات الجمهورية وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، مطمئنا المستهلكين

وأكد أن جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم متوفرة بكميات كبيرة وتمت زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل لـ 50% استعدادا لشهر رمضان الكريم لتلبية كافة احتياجات المواطنين، موضحا أن تكلفة استهلاك المصريين في رمضان تصل الي نحو 80 مليار جنيه.

وأوضح عشماوي، أن الوزارة بالتنسيق مع الغرف التجارية والسلاسل التجارية والهايبر ماركت، تمكنت من زيادة حجم المعروض من السلع الغذائية والرمضانية، مؤكدا أننا وعدنا الجمهور بخفض الأسعار حيث تم تخفيض الأسعار بنسب تتفاوت ما بين 20 إلى 30%.

«مجموعة اللولو الدولية» تطلق معرض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30% حتى نهاية الشهر

وأعلنت مجموعة اللولو الدولية، استمرار معرض ” أهلا رمضان” بفروعها حتي نهاية شهر رمضان بتخفيضات تتراوح ما بين 15 إلي 30% علي جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن ومستلزمات رمضان، بالإضافة إلي مهرجان التمور الذي يضم أكثر من 20 صنفا .

وقال حذيفة قريشي المدير الإقليمي لسلسلة اللولو هايبر ماركت الدولية بمصر، إن المجموعة عبر شركة (واي انترناتشيونال مصر) فرع التصدير التابع للمجموعة، قامت أيضا بالفعل بتصدير كميات لنحو 800 منتج مصري من أقسام الخضار والفاكهة وغيرها من المنتجات الغذائية المبردة والمجمدة وأيضا المنتجات الغير غذائية لفروعها الأخرى من الهايبرماركت المنتشرة ما بين دول الشرق الأوسط ، وتخطط المجموعة أيضا لعمل زيادةجوهرية في صادرتها من مصر .

وأضاف حذيفة، أن المجموعة قامت بإطلاق خدمة المشتريات أون لاين من خلال الابلكيشن الخاص بسلسلة اللولو هايبر ماركت موضحا أن 80% من الأصناف المعروضة في فروع اللولو هايبر ماركت مصرية.

يشار إلى أن مجموعة اللولو الدولية يقع مركزها الرئيسي في أبو ظبي وتعمل في 27 دولة في أنحاء العالم، وتعد أسرع مجموعة بيع للتجزئة نموا في منطقة الشرق الأوسط وتبلغ حجم مبيعاتها السنوية 8.4 مليار دولار أمريكي، وينتشر 229 هايبر ماركت ومركز للتسوق من مجموعة اللولو في منطقة الشرق الأوسط والهند وماليزيا وإندونسيا.

وتوظف المجموعة حاليا 59,000 موظف حول العالم وتخدم يوميا ما يزيد عن 1,600,000 من العملاء حول العالم وتدير بجانب الهايبر ماركت والمراكز التجارية، عمليات تجهيز الأغذية وإنتاجها والخدمات اللوجستية حول العالم في اسيا وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ويعد التقدم في الدمج بين خدمات انتاج وتجهيزالأغذية.