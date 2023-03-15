التموين: 75 جنيها زيادة جديدة لكل طن بنجر مورد من المزارعين

اجتمع اليوم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر، وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، ونائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وتم الاتفاق على إقرار زيادة أخرى وقدرها 75 جنيها لكل طن بنجر السكر، بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة (التبكير/ الحلاوة / النظافة) والمتفق عليها سابقًا.

وجاء ذلك لاتخاذ ما يلزم نحو توجية كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم وبخلاف العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقاً للتعاقد مع السادة المزارعين.

يذكر أن سعر توريد طن القصب و البنجر 1100 جنيه لكل منهما خلال موسم الحصاد الجاري.