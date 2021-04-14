اقتصاد وأسواق

«التموين»: 66% نسبة صرف سلع شهر أبريل

مؤكدا أن كل احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوافرة بـ1500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية
محمد مجدي 6:01 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 6:01 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركتي الجملة العامة والمصرية بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف علي منظومة الدعم بالمخازن، مشيرا إلى أن التقرير الوارد من شركتي الجملة أن نسب صرف السلع علي منظومة الدعم بلغ 66%.

وأكد المصيلحي أن كل احتياجات المواطنين من سلع المنظومة التموينية متوافرة بـ1500 مخزن تنتشر بمحافظات الجمهورية.

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كما أكد التقرير انه يتم صرف أكثر من 5 آلاف طن سكر يوميًا، لمنافذ صرف السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة خاصة في شهر رمضان.

وأشار التقرير إلى ضخ ما يزيد على 3 ألاف طن زيت طعام، وأكثر من ألف طن للأرز، وألف طن بالنسبة للمكرونة، وضخ كميات كبيرة من بقية سلع المنظومة التي يصل عددها إلى 28 سلعة بنسب متفاوتة، حسب احتياج كل منطقة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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