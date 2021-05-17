اقتصاد وأسواق

التموين: 6200 جنيه سعر طن الدقيق للمخابز

بدلا من 6 آلاف جنيه للطن
محمد مجدي 12:21 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21 12:21 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

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اصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بأن يتم تحديد اسعار تداول القمح والدقيق التمويني 82٪ .

ونص القرار على أنه يحدد بيع سعر الطن من القمح التمويني بمختلف درجاته المسلم للمطاحن التموينية بسعر 5 آلاف جنيه ، وذلك طبقاً لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشون المخزن بها القمح التمويني.

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كذلك يحدد سعر بيع طن الدقيق التمويني استخراج 82٪ بمبلغ 6200 جنيه بدلا من 6 آلاف جنيه للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة ، بواقع 620 جنيه للجوال زنة 100 كيلوجرام ، و 310 جنيه للشيكارة زنة 50 كيلوجرام.

يشار الي أن عدد المخابز البلدية المدعمة يصل الي 30 الف مخبز على مستوي الجمهورية، ينتجون 270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً لنحو 71 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

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