التموين: 60% مساهمة مصرية و40% سودانية في رأسمال شركة «التنمية والاستثمارات المتعددة»

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في ابريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنية بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

وقال المصيلحي في بيان اليوم ، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين.

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة وزير التموين بعد عيد الأضحى المبارك وذلك للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.

مضيفاً إلى أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

واضاف أن شركة جنوب الوادي تساهم بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية علي 40% من أسهم الشركة.

وأكد حسنين أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014 ، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني.

مشيراً إلي ان شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة .

مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها ” just meet ” إضافة إلي بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوفد السوداني الي ان التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

مشيرين إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا.

مؤكدين ان الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة كما أن شركة جنوب الوادي لديها مجزر ومحجر آلي كبير على حدود البلدين .

مما سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي ايضاً.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء الجيلي تاج الدين نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، و الصادق يعقوب مدير دائرة التمويل والاستثمار بمنظومة الصناعات الدفاعية، و احمد عوض الله ابراهيم رئيس مجموعة تنمية الصادرات بشركة اتجاهات السودانية، و نصر الدين حسن المدير الإقليمي لمجموعة تنمية الصادرات لشركة اتجاهات، و محمد حسن عبد المنعم مدير التسويق والشركات بشركة اتجاهات .