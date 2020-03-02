«التموين»: 50 مليون جنيه سلع فارق نقاط الخبز عن فبراير

صرفت وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعًا مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم بقيمة 50 مليون جنيه عن شهر فبراير الماضى ، وذلك خلال يومي 1 و2 من مارس الحالى ، ولا تزال عمليات الصرف مستمرة فى جميع الفروع التموينية.

وتعكف فروع المجمعات الاستهلاكية ، ومحال البقالة التموينية، وفروع مشروع جمعيتى ، على صرف المقررات لشهر فبراير الحالى ، وفارق نقاط الخبز المدعم عن شهر فبراير الماضى.

يشار إلى أن وزارة التموين تقوم بصرف سلع مجانية لحاملى بطاقات عما تم توفيره من الخبز المدعم لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية ، فى الشهر التالى من يوم 1 إلى يوم 20 من كل شهر.

وقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، التابعة لوزارة التموين لـ«المال»، إنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 50 مليون جنيه لصالح 6 ملايين بطاقة تموينية ، يومى 1 و2 الشهر الحالى ، وستستمر عمليات الصرف حتى يوم 20 من فبراير الحالى .

وأضاف المصدر أن أكثر السلع التى يتم صرفها ضمن فارق نقاط الخبز هى مساحيق الغسيل، والمنظفات المنزلية، و التونة ، و الألبان ، وزيوت العباد، والأجبان.

وأوضح أن أكبر 10 محافظات قامت بصرف فارق نقاط عن شهر فبراير هى: القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية ، الغربية ، البحيرة ، الاسكندرية ، قنا ، اسيوط ، الدقهلية .

وعلى صعيد عملية صرف المقررات التموينية الرئيسية، لفت المسئول إلى أنه حتى الآن تم صرف 80% من المقررات التموينية لشهر فبراير الحالى، عبر 32 ألف بقال تمويني، و3400 فرع جمعيتي، و103 أفرع استهلاكية تابعة لشركة الأهرام، و167 تابعًا لشركة النيل، و228 لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

و قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال» إنه منذ بداية شهر مارس الحالى تم توزيع 140 ألف طن سكر، و35 ألف طن أرز، و65 ألف طن زيت، و1.5 ألف طن دقيق معبأ، على المنافذ التموينية.

وأوضح أن الإحتياطي الإستراتيجي من السلع الاستراتيجية أمن ، حيث أن القمح يكفي حتي 4.7 شهر ، والسكر حتي 5.3 شهر ، و الزيت حتي 3.3 شهر .

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، مقسمة إلي 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه خبز ، وذلك لصالح ما يقرب 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيه كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية ، و 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد .

وتضم منظومتا السلع التموينية والخبز المدعم ، 28 ألف مخبز بلدى ، و 32 ألف بقال تمويني، و4 آلاف فرع جمعيتي ، إضافة إلي 498 فرع تابع لشركات الأهرام و النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية “103 الأهرام، 167 النيل، 228 الإسكندرية”، العامة لتجارة الجملة 381 فرع، المصرية لتجارة الجملة 161 فرعا .