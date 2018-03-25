التموين: 4052 مخالفة عدم إعلان أسعار لسلع تموينية خلال أسبوع

كتب ـ محمد مجدي:شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها التابعة بالمحافظات حملات رقابية موسعة على الأسوق، أسفرت عن تحرير 4052 مخالفة ومحضرا خلال الأسبوع الحالى، تتعلق بعدم إعلان أسعار لسلع غذائية تموينية، فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع التموينية المدعمة والخبز.واستعر



كتب ـ محمد مجدي:

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية وأجهزتها التابعة بالمحافظات حملات رقابية موسعة على الأسوق، أسفرت عن تحرير 4052 مخالفة ومحضرا خلال الأسبوع الحالى، تتعلق بعدم إعلان أسعار لسلع غذائية تموينية، فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع التموينية المدعمة والخبز.

واستعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية, تقريراً عن نتائج الحملات، التى أسفرت عن تحرير 1866 مخالفة للمخابز، بينها 485 “نقص وزن “، و345 “عدم مطابقة للمواصفات”، و93 “توقف عن الإنتاج”، و80 “تصرف وتجميع للدقيق المدعم”، و27 مخالفة “عدم وجود شهادة صحية” و20 “مخبز بدون تراخيص” و60 “عدم وجود موازين” و28 “بيع بأزيد من السعر المقرر”، و3 “اختراق ماكينة الخبز” و55 “عدم الالتزام بالسجلات”, و670 مخالفة أخري.