التموين: 400 شركة وعارض يشاركون في معرض أهلا رمضان الرئيسي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة لمعرض سوبر ماركت “أهلا رمضان”، وأفاد التقرير الوارد إليه أن عدد الشركات والعارضين يصل إلى حوالي 400 شركة وعارض ومورد ومنتج.
وأضاف التقرير الوارد إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكل شركاتها، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” الرئيسي، مشيرا إلى أن المعرض ممتد بعد افتتاحه حتى 21 / 3 / 2023 بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة.
مشيرا إلى ان سوبر ماركت “أهلا رمضان” يأتي ضمن 455 شادرًا ومعرضًا تم افتتاحهم بعد توجيهات الرئيس بالتوسع في انتشار معارض “اهلا رمضان”، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة تجارية.
مؤكدا أن سوبر ماركت “أهلا رمضان” سيوفر كل الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية أيضًا بسعر التكلفة.