التموين: 400 شركة وعارض يشاركون في معرض أهلا رمضان الرئيسي

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من ‏الاتحاد العام للغرف التجارية والشركة المنظمة لمعرض سوبر ماركت “أهلا ‏رمضان”، وأفاد التقرير الوارد إليه أن عدد الشركات والعارضين يصل إلى حوالي 400 شركة وعارض ومورد ومنتج.

وأضاف التقرير ‏الوارد إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بكل ‏شركاتها، شركات الزيوت، والمطاحن، وشركتي الجملة العامة ‏والمصرية، وشركة قها، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ‏وغيرها من الشركات العاملة في إنتاج السلع الغذائية.

وصرح ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لتجهيز معرض سوبر ماركت “أهلا رمضان” ‏الرئيسي، مشيرا إلى أن المعرض ممتد بعد افتتاحه حتى 21 / 3 / ‏‏2023 بتخفيضات تصل إلى سعر التكلفة.

مشيرا إلى ان سوبر ‏ماركت “أهلا رمضان” يأتي ضمن 455 شادرًا ومعرضًا تم افتتاحهم ‏بعد توجيهات الرئيس بالتوسع في انتشار معارض “اهلا ‏رمضان”، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، وركن بكل سلسلة ‏تجارية.

مؤكدا أن سوبر ماركت “أهلا رمضان” سيوفر كل ‏الاحتياجات الغذائية من السلع الأساسية والسلع الرمضانية أيضًا ‏بسعر التكلفة.‏